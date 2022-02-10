В Свердловской области упростят условия соцконтракта для малоимущих семей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Малоимущие семьи, которые имеют в собственности более одного жилого помещения, земельного участка и автомобиля, смогут претендовать на господдержку в рамках социального контракта. Соответствующие изменения готовят депутаты Заксобрания Свердловской области, сообщила журналистам председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.

"Законопроект предусматривает значительное упрощение условий получения помощи от государства в рамках социального контракта. После принятия этого проекта областного закона на господдержку теперь могут рассчитывать и малоимущие граждане, имеющие в собственности более одного жилого помещения, земельного участка и автомобиля", - сказала она.

Бабушкина добавила, что депутаты также отменят условие о том, чтобы ни один из членов малоимущей семьи не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.

"Нужно сделать получение господдержки максимально доступным для свердловчан, которые имеют среднедушевой доход ниже прожиточного уровня, установленного в регионе. Оказанная помощь, позволит многим семьям преодолеть сложный период и улучшить свою жизнь. Это очень важно, поскольку благополучие региона, по большому счету, складывается из благополучия его жителей", - отметила Бабушкина.

Социальный контракт заключается между жителем региона и управлением социальной политики. Его основная задача в том, чтобы стимулировать человека к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации. Помощь на основании соцконтракта в Свердловской области существует с 2014 года по нескольким направлениям: поиск работы и трудоустройство, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, включая самозанятых, ведение личного подсобного хозяйства, удовлетворение текущих потребностей семьи. Срок контракта устанавливается исходя из мероприятий программы социальной адаптации, но не более 12 месяцев, сумма зависит от направления поддержки.