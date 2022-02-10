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Кабмин направит более 76,5 млрд рублей дополнительно на выплаты по больничным

Премьер-министр Михаил Мишустин констатировал, что эпидемиологическая ситуация сейчас непростая, много заболевших
© Дмитрий Рогулин/ТАСС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно направит более 76,5 млрд рублей на выплаты по больничным за февраль и первую половину марта. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на очередном заседании правительства.

Он констатировал, что эпидемиологическая ситуация сейчас непростая, много заболевших.

"Соответственно, стало больше людей, которые уходят на больничный. На выплату пособий по февральским листкам нетрудоспособности и тем, которые будут выданы в первой половине марта текущего года, правительство дополнительно направит свыше 76,5 млрд рублей", - указал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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