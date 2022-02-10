На Северном Кавказе в 2,5 раза увеличилось число вакансий для медиков и фармацевтов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Число вакансий для медиков и фармацевтов в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) с начала года превысило 800, что в 2,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ТАСС аналитик макрорегиона Юг сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасия Кабинова.

"Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию на рынке труда в профессиональной сфере "Медицина, фармацевтика": она по-прежнему остается одной из самых дефицитных. На Северном Кавказе с начала 2022 года открыто более 800 вакансий для медиков и фармацевтов - это почти в 2,5 раза больше, чем за тот же период в начале прошлого года", - рассказала собеседница агентства.

Больше 400 вакансий - предложения для врачей, остальные - для среднего и младшего медицинского персонала, административных сотрудников, медицинских представителей, лаборантов и фармацевтов. При этом, по словам Кабиновой, специалисты из сферы "Медицина, фармацевтика" по-прежнему остаются одними из самых дефицитных на рынке труда. В регионах Северного Кавказа на одну вакансию здесь претендует не более трех соискателей. Так, например, в Ставропольском крае - 2,4 резюме на вакансию.

Как отметила Кабинова, из-за дефицита кадров и большого спроса на медиков, особенно это касается врачей, работодатели (и частные, и государственные клиники) вынуждены искать сотрудников не только в своем регионе, но и в других областях страны. Так, в Северо-Кавказском федеральном округе можно встретить вакансии для медиков с переездом в Тюменскую, Московскую и Тульскую области, Республику Татарстан и другие области. Работодатели предоставляют служебное жилье или компенсацию затрат на его аренду, разовые выплаты, подъемные для молодых специалистов, возможность участвовать в программе "Земский доктор" и другие "бонусы", - прокомментировала аналитик.

По данным сервиса, рыночный диапазон предлагаемых зарплат для врачей на Северном Кавказе составляет 30 000 - 60 000 рублей, для медсестер - 20 000 - 32 500 рублей, для фармацевтов - 28 000 - 42 000 рублей, для медицинских представителей - 40 000 - 68 000 рублей.

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