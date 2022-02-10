В Париже запретили акции протеста в формате автоколонны

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция Парижа запретила проведение запланированных на пятницу акций протеста против антиковидных ограничений в формате автоколонны.

"Несколько автоколонн из разных регионов, по-видимому, собрались поехать в Париж. <...> В связи с угрозой общественному порядку, которую это мероприятие может представлять, префект полиции принял решение о запрете подобных демонстраций с 11 февраля по 14 февраля включительно", - говорится в коммюнике ведомства, опубликованном в четверг на его странице в Twitter.

По данным газеты Le Parisien, организаторы акции планировали протесты против антиковидных ограничений, вдохновившись манифестациями канадских дальнобойщиков.

Правоохранительные органы уточняют, что протестующие хотели заблокировать движение транспорта по улицам Парижа, чтобы заявить о своих требованиях. После акции в Париже они собирались добраться до Брюсселя.

В полиции напоминают, что за создание помех для движения транспорта нарушителям может грозить штраф в размере 4,5 тыс. евро, а также два года лишения свободы.

Акция протеста, инициированная канадскими дальнобойщиками, началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией COVID-19. Аналогичные акции в минувшие выходные проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.