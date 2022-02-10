В общественном транспорте Ингушетии введут безналичную оплату

МАГАС, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Ингушетии начали работу по введению в общественном транспорте региона безналичной системы оплата транспорта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минпромсвязи республики.

"Автоматизированную систему оплаты проезда с помощью банковских карт и гаджетов начали внедрять в общественном транспорте республики", - говорится в сообщении.

Как сообщается, и.о. министра промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев провел встречу с представителями ПАО "Сбербанк", в результате чего была достигнута договоренность о расширении зоны безналичной оплаты в межмуниципальных и муниципальных направлениях, обслуживаемых ГУП "Ингушавтотранс".

"Все аппараты для безналичной оплаты будет внедрять ПАО "Сбербанк". Подобное решение дает республике возможность обеспечить технологическое развитие транспортной отрасли, повысить прозрачность системы и качество сервиса для пассажиров", передает пресс-служба слова и. о министра Бадмы Дорджиева.

В пресс-службе также уточнили, что уже в ближайшее время возможность безналичной оплаты проезда будет доступна на всех внутриреспубликанских маршрутах.