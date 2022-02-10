Путин желает Жириновскому скорейшего выздоровления

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Президенту России Владимиру Путин известно о госпитализации лидера ЛДПР Владимира Жириновского, глава государства желает политику скорейшего выздоровления. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Конечно, в курсе", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, доложено ли Путину о том, что Жириновский был доставлен с ковидом в Центральную клиническую больницу в Москве.
"Разумеется, президент также присоединяется ко всем пожеланиям скорейшего выздоровления", - отметил Песков.