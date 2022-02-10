Бастрыкин поручил дать оценку каждому из более 30 случаев падения льда с крыш на людей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в связи с участившимися в регионах случаями падения льда и снега с крыш на людей потребовал дать правовую оценку каждому такому случаю. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК.

Как отметили в СК, в настоящее время расследуются уголовные дела или проводятся доследственные проверки более чем по трем десяткам таких случаев.

"В последнее время в связи с переменой погодных условий в ряде регионов участились случаи травмирования граждан вследствие падения наледи и снега с неочищенных вовремя крыш", - сообщили в СК.

Так, в Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту гибели работника бумажной фабрики "Коммунар" 7 февраля в результате падения глыбы льда, в Московской области - по факту получения травм 35-летней женщиной и двумя ее детьми 5 и 8 лет в результате падения наледи с крыши дома в Балашихе, в Новгородской области - по факту падения 8 февраля наледи на женщину с ребенком в коляске; в Самарской области - по травмированию женщины; в Тульской области - по факту госпитализации с травмами 10-летней девочки. Кроме того, проводятся проверки по факту получения травм 90-летней жительницей Ярославля - ветераном Великой Отечественной войны; падения глыбы льда на детскую коляску в Ленинградской области; падения наледи на ребенка в Тверской области, госпитализации с травмой головы женщины в Смоленской области; травмирования женщины в Тульской области при падении наледи возле торгового центра. Проверки также проводятся в Саратовской, Кировской, Новгородской областях и Москве.

В Санкт-Петербурге также участились подобные случаи - следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка от схода снега с крыши дома на коляску 7 февраля по 4-й Советской улице, а также по фактам травмированиям граждан в Красносельском, Петроградском, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском районах северной столицы. Кроме того, расследуется уголовное дело про факту смерти 7 февраля 29-летнего дворника, а в отношении директора управляющей компания ООО "Релакс", которая проводила работы по очистке снега и наледи возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении следователя СК во время обыска.

"Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК России в рамках проводимых проверок и расследования уголовных дел дать объективную правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку снега и по результатам представить доклады", - сообщили в СК.