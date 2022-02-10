МВД готово выполнить в сроки свои обязательства по введению с 1 июня Fan ID

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. МВД готово выполнить все обязательства по введению в России с 1 июня паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования. Об этом в четверг в Совете Федерации сообщила представитель ведомства Юлия Соловьева.

"Министерство активно участвует в реализации мероприятий, направленных на внедрение системы идентификации болельщиков. В настоящее время утвержден план-график подготовки нормативно-правовых актов, направленных на реализацию норм федерального закона. <…> В качестве соисполнителей мы участвуем в этой работе и свои обязательства готовы выполнить в сроки", - сказала она.

Президент Владимир Путин подписал закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Fan ID - нововведение России как организатора Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турниров. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения соревнований.