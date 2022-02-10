Более 100 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки с начала года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 семей с тремя и более детьми в Подмосковье получили бесплатные земельные участки с начала 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Московской области.

"За январь 2022 года семьям с тремя и более детьми выдали 109 земельных участков в 22 муниципалитетах. В каждом городском округе подбираются участки площадью от 6 до 15 соток для предоставления многодетным семьям, которые могут использовать землю для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства. Параллельно с этим проводится масштабная работа по формированию земельных участков", - приводятся слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она добавила, что некоторые муниципальные образования имеют дефицит земли, которую можно предоставить многодетным семьям. Таким муниципалитетам Минмособлимущество оказывает помощь, передавая землю из собственности Московской области в муниципальную собственность городских округов.

Наибольшее количество земельных участков с начала года предоставили городские округа: Подольск - 17, Одинцовский - 17, Клин - 16, Орехово-Зуевский - 12, Лосино-Петровский - 10, Сергиево-Посадский - 5, Шатура - 5, Ступино - 4, Павловский Посад - 3, Котельники - 3, Пушкинский - 3. Всего же за 10 лет, с начала действия закона Московской области о предоставлении бесплатных земельных участков многодетным семьям, участки получили 30 683 подмосковных семей.