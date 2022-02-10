Метеорологи на Алтае прогнозируют спокойное прохождение паводка в 2022 году

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Глубина промерзания почвы в Алтайском крае значительно ниже нормы в 2022 году, что облегчит прохождение предстоящего паводка, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"Анализ снегозапасов показывает, что в бассейне Оби снежный покров составил от 59 до 137% нормы. Наименьшие снегозапасы сформировались в бассейнах рек Бия, Чарыш, Алей, Катунь и Кулунда, немногим выше среднемноголетних - по бассейнам рек Бурла и Чумыш. Названо несколько факторов, которые позволяют сделать благоприятный прогноз в части развития паводковой ситуации. Так, глубина промерзания почвы практически по всей территории края ниже, а местами - значительно ниже нормы. При этом увлажнение почв оптимальное, что положительно влияет на способность впитывать влагу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале и марте еще возможно накопление снегозапасов и основным фактором развития паводка станет температурный режим, интенсивность снеготаяния и количество осадков. После 15 марта начнутся работы на снегомерных маршрутах в горах Республики Алтай, что позволит более точно спрогнозировать прохождение второй волны паводка.

"Для обеспечения контроля за обстановкой на территории края задействован 51 стационарный гидрологический пост. Дополнительно будут развернуты 16 временных водомерных постов. Также будут учитываться данные беспилотных авиационных систем и космического мониторинга", - подчеркивается в пресс-релизе.

На территории Алтайского края риску подтопления во время паводка подвержены 182 населенных пункта, более 16 тыс. домов с населением 45 тыс. человек. В этих территориях подготовлен 409 пунктов временного размещения населения общей вместимостью более 70 тыс. человек. На территории края для борьбы с последствиями паводка создана группировка сил и средств общей численностью свыше 19 тыс. человек и более 5 тыс. единицы техники.

Алтайский край - паводкоопасный регион, в 2014 году пережил сильнейшее за 50 лет наводнение, ущерб превысил 5 млрд рублей. В 2018 году первая волна паводка нанесла ущерб более 21 тыс. жителей в 218 населенных пунктах. В регионе был введен режим ЧС, ущерб составил более 1 млрд рублей.