Движение ограничили для всех видов транспорта на двух самарских дорогах

САМАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Движение временно ограничено для всех видов транспорта на двух дорогах в Самарской области, передает пресс-служба ГУ МЧС по области.

"От диспетчера ГКП "АСАДО" поступило сообщение о введении временного ограничения движения для всех видов транспорта на двух дорогах местного значения "Бузаевка - Чубовка - "Урал - Муханово" протяженностью 11 км и "Усть-Кинельский - Новый Сарбай" - Аул Казахский - Красный Ключ - "Урал - Муханово" протяженностью 10 км в муниципальном районе Кинельский", - отметили в пресс-службе.

Уточняется, что транспортное сообщение к населенными пунктам не нарушено. На местах работает дорожная техника, ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Самарской области.

В Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за сильного снега и метели при видимости 500-1000 м. Также прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 15-20 м/с. Также приволжское УГМС предупредило о снежных заносах на автодорогах.