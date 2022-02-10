В ГП заявили, что Омская область не выполнила поручение о подготовке рекультивации свалок

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Омской области не выполнили поручение вице-премьера РФ и куратора Сибирского федерального округа Виктории Абрамченко, которая в прошлом году дала задание устранить замечания к проектно-сметным документациям рекультивации свалок в Омске. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин на рабочем совещание по охране атмосферного воздуха в Красноярском крае.

В конце августа прошлого года Абрамченко в ходе посещения свалки в Советском округе Омска поручила устранить замечания к проектно-сметной документации на ее рекультивацию. Тогда вице-премьер отметила, что цена работ в проектной документации многократно превышает среднероссийские расценки и поручила оптимизировать стоимость рекультивации и оценить заложенную в проект технологию.

"У меня эта неделя началась с визита в Омск, и у меня там состоялся очень жесткий разговор с губернатором <…>. [Губернатор Александр] Бурков, которому мы предъявили претензии, вернул часть претензий в адрес Росприроднадзора. 27 августа Абрамченко провела совещание, дала поручение взять на контроль проведение государственной экологической экспертизы на объектах строительства по обращению с отходами в Омской области. Ничего там не сделано до сих пор <…> Просьба - возьмите, пожалуйста, Омск на контроль", - обратился Демешин к руководителю федерального Росприроднадзора Светлане Радионовой.

Радионова подчеркнула, что поручение будет выполнено. "Омск у нас на особом контроле. Там (в региональном отделении Росприроднадзора - прим. ТАСС) очень тяжело с кадрами <…> Мы все выполним, губернатору поможем. Доложу отдельно", - сказала она.

Руководитель Росприроднадзора добавила, что проблемные проекты по рекультивации омских свалок разработала крупная красноярская компания "Геотехпроект". "У них все рекультивации однотипные. У них есть круг компаний, принадлежащий одному собственнику <…>. И во все свои рекультивации они вкладывают все материалы, которые производят на своих компаниях. Поэтому рекультивация в разы дороже, чем другие [проекты] по России", - заявила она.

По ее словам, эта информация о компании многократно доводилась до властей субъектов РФ. "Но не могу сказать, как они ["Геотехпроект"] их [регионы] заинтересовывают, почему они берут этого "замечательного" проектировщика", - отметила Радионова. По ее словам, реализация проектов этой компании потребует миллиарды рублей из федерального бюджета и обернется для региона постоянными расходами на содержание рекультивированных свалок.