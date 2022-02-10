Минпромторг сможет получать секретные сведения о производстве лекарств

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о предоставлении Минпромторгу права на получение информации о производстве лекарств, являющейся коммерческой тайной. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ассоциации юристов России (АЮР).

"Законопроект предусматривает возможность направления Минздравом в Минпромторг регистрационных досье на лекарственные препараты с документами о процессе производства и контроле качества", - сказал председатель правления АЮР Владимир Груздев.

По его словам, данная информация необходима Минпромторгу для лицензирования производства лекарственных препаратов, а также для инспектирования субъектов обращения лекарственных средств на соответствие требованиям правил надлежащей производственной практики.

"Надо подчеркнуть, что регистрационное досье на лекарственный препарат является коммерческой тайной, поэтому необходимо внести соответствующие поправки в закон "О коммерческой тайне", которые наделят Минпромторг правом на получение подобной информации", - пояснил Груздев.