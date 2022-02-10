В Минобороны наградили артиста Театра российской армии за задержание преступника

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Артисту Центрального академического театра российской армии Илье Артамонову вручили именные часы за помощь в задержании преступника 7 декабря 2021 года в офисе "Мои документы" на юго-востоке Москвы. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

"Актер Театра армии Илья Артамонов помог задержать опасного преступника", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, актер получил награду в соответствии с приказом министра обороны РФ. "Директор департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации вручил Артамонову именные часы", - уточнили в министерстве.

Артамонов пришел днем 7 декабря 2021 года в офис МФЦ на юго-востоке Москвы по личным вопросам. В этот момент другой мужчина открыл стрельбу из пистолета, убив сотрудника и охранника офиса "Мои документы". Артамонов, оказавшийся в центре событий, помогал старшему лейтенанту полиции Георгию Домолаеву задержать вооруженного преступника.