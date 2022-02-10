Роскомнадзор предложил законодательно запретить пропаганду педофилии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Роскомнадзор считает необходимым ввести полный законодательный запрет на пропаганду педофилии. Об этом в четверг заявил замглавы надзорного ведомства Вадим Субботин на заседании рабочей группы Госдумы по подготовке законопроекта об усилении мер защиты детей от сексуального насилия.

"Что касается совершенствования законодательства, я предложил бы законодательно закрепить запрет на пропаганду педофилии и распространение информации, которая содержит обоснование или оправдание действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетним лицам. Кроме этого, мы предложили бы рассмотреть вопрос по установлению внесудебной блокировки таких материалов", - сказал Субботин. Он отметил, что уже сейчас Роскомнадзор готов предложить сделать ведомство ответственным за принятие таких решений органом власти на подзаконном уровне.

По его словам, Роскомнадзор в сутки выявляет до 200 подобных материалов, большинство из которых моментально, в течение трех часов, удаляются из интернета при взаимодействии ведомства с владельцами основных крупнейших ресурсов. С 2017 года заблокированы более 185 тыс. материалов с детской порнографией, которые свободно размещались и распространялись в интернете. "У нас достаточно активны и граждане, которые также в постоянном режиме жалуются на подобный контент", - отметил Субботин. По его словам, в сутки ведомство получает порядка 50 жалоб на материалы с детской порнографией.

Как отметил Субботин, РКН проводит целенаправленный мониторинг с помощью автоматизированных систем. "Это наши разработки, которые мы в общем-то осуществляем около пяти-шести лет. Сегодня они действительно обладают хорошими техническими данными и характеристиками", - добавил он. Субботин обратил внимание, что большинство злоумышленников находятся за границей, используют зарубежные ресурсы.

Глава рабочей группы, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая поддерживает предложение Роскомнадзора о запрете пропаганды педофилии. "Мы с вами предварительно об этом говорили. Наша позиция абсолютно одинаковая", - ответила Яровая. "Абсолютно точно необходимо вводить ответственность за пропаганду педофилии, абсолютно точно нужно вводить внесудебную блокировку. И мы прекрасно понимаем, что сегодня эти меры чрезвычайно назрели", - добавила она.