Жительницам Югры до 35 лет будут выдавать по 15 тыс. рублей при рождении первенца

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) начнут выплачивать женщинам в возрасте до 35 лет при рождении первого ребенка по 15 тыс. рублей. Соответствующее решение принято в ходе заседания регионального правительства.

"Дополнить постановление порядком предоставления единовременной выплаты при рождении первого ребенка женщинам в возрасте до 35 лет включительно, имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, <…> в размере 15 тыс. рублей. При одновременном рождении двух и более детей единовременная выплата предоставляется на каждого ребенка", - сказано в документе на сайте правительства Югры.

В документе отмечается, что данная выплата для молодых мам станет поддержкой при принятии решения о рождении малыша.

По данным департамента здравоохранения автономного округа, за 11 месяцев 2021 года зарегистрировано 5 570 первенцев семей, что почти на 10% меньше 2020 года, когда за аналогичный период было зарегистрировано 6 171 первенцев.