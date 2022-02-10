На Ямале откроют центр спортивного программирования для школьников

ТАСС, 10 февраля. Региональный центр спортивного программирования для школьников, увлекающихся изучением языков программирования, откроют в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В центре создадут систему круглогодичной подготовки к олимпиадам по предмету, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Мы усиливаем подготовку наших школьников по физико-математическому профилю. Предусмотрели для них разные меры поддержки: сертификаты на выезды в лучшие образовательные центры страны, премии за достижения. Еще одним шагом станет открытие центра программирования в Ноябрьске", - цитирует пресс-служба губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Также в центре планируется создание единой системы круглогодичной подготовки ребят к олимпиадам по спортивному программированию с привлечением лучших педагогов округа. Для преподавания будут приглашены ведущие тренеры страны, имеющие опыт участия на всероссийских и международных олимпиадах.

В пресс-службе добавили, что в ближайшее время будет закуплено оборудование, проведен ремонт помещений и брендирование. В муниципалитетах сформируют команды из ребят, увлекающихся изучением языков программирования, чтобы провести для них учебно-тренировочные сборы. Занятия в региональном центре будут проводиться как в очном, так и в дистанционном формате.

"Спортивное программирование требует от ребят не только мастерства программирования, но и смекалки, общей эрудиции, умения договариваться и правильно распределять задачи в команде, слаженно работать. Такие навыки даются непросто и требуют регулярных тренировок. Региональная школа спортивного программирования поможет консолидировать силы талантливых ребят и педагогов", - цитирует пресс-служба директора департамента образования ЯНАО Марину Кравец.

На Ямале реализуется концепция усиления физико-математического образования, созданы три профильные опорные школы в Салехарде, Ноябрьске и Новом Уренгое, где проводятся интенсивы для ребят со всего округа.