Жители Москвы и Подмосковья за год задолжали "Мосэнергосбыту" около 16,4 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Суммарный долг потребителей Москвы и Московской области перед АО "Мосэнергосбыт" снизился на 1 млрд рублей и по состоянию на 1 января 2022 года составил порядка 16,4 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе акционерного общества.

"По итогам 2021 года наблюдается снижение просроченной дебиторской задолженности. За 12 месяцев суммарный долг потребителей Москвы и Подмосковья перед АО "Мосэнергосбыт" снизился на 1 млрд рублей и по состоянию на 1 января 2022 года составил порядка 16,4 млрд рублей. Снижение по потребителям Москвы составило около 0,8 млрд рублей (-18,6%), по потребителям Московской области снижение составило 0,24 млрд рублей (-1,8%)", - сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что со стороны населения Подмосковья наблюдается увеличение просроченной задолженности за потребленную электроэнергию на 0,84 млрд рублей (всего просроченная дебиторская задолженность населения по Московской области составила более 3,4 млрд рублей), юридические лица Подмосковья снизили задолженность на 0,7 млрд рублей долга (всего долг более 7,2 млрд рублей). Долг сетевых организаций (компенсация потерь) в Московской области увеличился на 0,3 млрд рублей и на отчетную дату составил 2,2 млрд рублей.

Кроме того, АО "Мосэнергосбыт" продолжило использовать меры воздействия на злостных должников. Наиболее эффективным остается введение режима ограничения электроснабжения. Также за просрочку платежей должникам начислялись пени. В 2021 году за просрочку платежей должникам было начислено 1,8 млрд рублей. Оплачено должниками 1,3 млрд рублей штрафных начислений, что на 602,4 млн рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года.

"Большое внимание в работе с задолженностью уделялось судебно-претензионной деятельности. Благодаря этому в отчетном периоде в судебном порядке с неплательщиков московского региона было взыскано более 7,9 млрд рублей. Оплачено по решению судов более 5,8 млрд рублей", - подчеркнули в пресс-службе.

Также в 2021 году продолжалась работа АО "Мосэнергосбыт" по инициированию заявлений о привлечении к административной ответственности руководителей организаций за нарушение порядка введения ограничения режима потребления электрической энергии. Так, по ст. 9.22 КоАП РФ в органы Ростехнадзора подано 254 заявления о привлечении к административной ответственности, вынесено 69 постановлений о привлечении к административной ответственности организаций и их руководителей с применением санкций в виде предупреждений или штрафов от 50 до 100 тыс. рублей.