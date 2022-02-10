В ЕСПЧ направили 7,3 тыс. жалоб потерпевших от действий властей Украины

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Адвокаты при содействии Следственного комитета РФ направили в Европейский суд по правам человека более 7,3 тысяч жалоб потерпевших от действий украинских властей на общую сумму €310 млн. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"При содействии СК России представителями российских адвокатских образований обработано более 39 тысяч досье, из которых подготовлено и направлено в ЕСПЧ более 7350 жалоб потерпевших от действий украинских властей. Общая сумма заявленных в жалобах требований, подлежащих возмещению, составляет более €310 млн", - сообщила Петренко.

Она также напомнила, что в Страсбургском суде с июня 2021 года рассматривается иск "Россия против Украины", основанный на переданных СК копиях материалов уголовных дел по фактам геноцида русскоязычного населения Донбасса, нападений на российские загранучреждения, обстрелов Ростовской области, убийств и иных насильственных действий в отношении журналистов. Представитель ведомства считает, что украинская сторона в большинстве случаев не оказывает содействия, игнорируя преступные факты, как и права людей, закрепленные международными договорами.