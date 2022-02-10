ГД назвала возможные даты обсуждения законопроекта о защите детей от сексуального насилия

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Госдума может рассмотреть законопроект об усилении мер защиты детей от преступлений против половой неприкосновенности во втором чтении на пленарном заседании 15 февраля. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в четверг ходе заседания рабочей группы по подготовке комплексного проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.

"Очень надеюсь, что 15-16 февраля мы сможем рассмотреть законопроект во втором и третьем чтении", - отметила Яровая.

Речь идет о комплексном проекте закона, направленном на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, документ был принят в первом чтении в 2018 году. В частности, он приостанавливает течение срока давности за преступления в отношении малолетних детей до совершеннолетия жертвы, а также прописывает обязательное психологическое сопровождение детей в ходе следствия. Помимо этого, документ устанавливает отягчающие наказание обстоятельства: если преступление совершается лицом, которое совместно проживает с ребенком, несет ответственность за него или обучает в школах и детсадах.

Согласно инициативе вводится уголовная ответственность за укрывательство преступления, если о нем стало известно другому лицу из числа знакомых ребенку, в том числе если это лицо не принимало участие в преступлении. Кроме того, предлагается также прописать, что к тяжким и особо тяжким преступлениям относятся понуждение детей к действиям сексуального характера, распространение порнографии среди детей, а также использование изображений детей в порнографических снимках и фильмах, распространяемых через интернет.

"Исходя из позиций, которые были заявлены всеми членами рабочей группы и всеми коллегами из ведомств, мы можем констатировать, что предлагаем парламенту рассмотреть во втором и третьем чтении проект федерального закона <…> Правительство в полном объеме поддерживает данную законодательную инициативу, сегодня из Верховного суда мы получили информацию о том, что [есть] концептуальная поддержка", - подчеркнула Яровая. Так, по ее словам, депутаты будут предлагать Совету Думы рассмотреть законопроект на ближайшем заседании 14 февраля с тем, чтобы "обеспечить его принятие и реализацию в короткие сроки".