TJournal заявил о блокировке своего сайта на территории Белоруссии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Доступ к сайту российской платформы TJournal на территории Белоруссии ограничен, сообщается в четверг на сайте проекта.

"TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии", - заявил главный редактор TJournal Сергей Звезда, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации проекта, доступ к сайту ограничен по решению министерства.

TJournal - российская платформа, состоящая из сообществ и личных блогов, контент в которой создают редакция, пользователи и роботы, анализирующие соцсети.