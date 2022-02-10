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TJournal заявил о блокировке своего сайта на территории Белоруссии

Редакция проекта не знает причину блокировки

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Доступ к сайту российской платформы TJournal на территории Белоруссии ограничен, сообщается в четверг на сайте проекта.

"TJ не знает причину блокировки. Редакция направила запрос в Министерство информации Белоруссии", - заявил главный редактор TJournal Сергей Звезда, чьи слова приводятся в сообщении.

По информации проекта, доступ к сайту ограничен по решению министерства.

TJournal - российская платформа, состоящая из сообществ и личных блогов, контент в которой создают редакция, пользователи и роботы, анализирующие соцсети.

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