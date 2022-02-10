Стоимость реставрации памятников Суздаля к 1 000-летию города оценили в 1 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Реставрация всех объектов культурного наследия Суздаля потребует около 1 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета. Всего к 1 000-летию основания города планируется отреставрировать порядка 30 объектов, сообщил ТАСС в четверг гендиректор Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника Сергей Рыбаков по итогам круглого стола по теме Года культурного наследия народов России.

В январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 1 000-летия основания Суздаля в 2024 году - к этому времени планируется обновить инфраструктуру города, построить несколько соцобъектов, отреставрировать памятники.

"Это большие деньги: примерно 900 млн - 1 млрд [рублей], если все сделать. Не так, чтобы все подряд отреставрировать и капитальные работы провести. Это хотя бы, чтобы привести в порядок", - сказал Рыбаков, добавив, что речь идет о реставрации порядка 30 объектов.

Выступая на круглом столе, он уточнил, что средств музея для полного обновления памятников Суздаля не хватит. Для этих целей потребуется федеральное финансирование.

Рыбаков добавил, что, если какую-то часть работ не удастся выполнить к юбилею города, реставрацию планируется продолжить в будущем. "2024 год - это повод вспомнить о Суздале, повод начать реставрацию. Я думаю, что в любом случае работы должны продолжиться и в 2025-2026 годах, но сделать это необходимо", - пояснил Рыбаков.

Он подчеркнул, что вместе с памятниками Суздаля реставрации требуют объекты культурного наследия Владимира, так как это основной город, через который идет туристический поток в другие исторические места региона.

О музее-заповеднике

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев. Он основан в 1958 году. Музей объединяет более 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево, в том числе 7 объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России. По статистике, на него приходится 40-45% от общего количества посещений.