Метели, снег и небольшое потепление ожидаются в регионах Урала в ближайшие три дня

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Небольшое потепление ожидается в ряде регионов Уральского федерального округа (УрФО) в ближайшие три дня. Прогнозируются снег, метели и сильные порывы ветра, сообщили в региональных гидрометцентрах в четверг.

"[В Свердловской области 11 февраля] облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, в горах до сильного. В отдельных районах метель. Температура воздуха ночью минус 10, минус 15, при прояснении минус 20, минус 25, днем - минус 7, минус 12, <…> местами порывы ветра до 15-17 м/с", - говорится в сообщении Уральского гидрометцентра. К воскресенью потеплеет в дневные часы до минус 6, минус 11.

В Курганской области к воскресенью потеплеет с минус 10, минус 15 до минус 8, минус 13 в дневные часы, местами умеренный снег. В Челябинской области дневные температуры поднимутся с минус 5, минус 10 до минус 3, минус 8 в субботу. По данным Миндортранса Челябинской области, 11 февраля в регионе ожидаются снег и метели, на дорогах прогнозируется гололедица.

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, в Тюменской области в выходные ожидается небольшой снег, ночные температуры поднимутся с минус 22 - 27 до минус 18 - 23 к воскресенью. Небольшое похолодание ожидается в Югре в дневные часы - с минус 13 - 18 до минус 15 - 20 к воскресенью. В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) к воскресенью похолодает с минус 20 - 25 в ночные часы до минус 25 - 30, местами порывы ветра до 16 м/с.

Ситуация в регионах

В Екатеринбурге городские службы благоустройства убирают улицы от снега и наледи в круглосуточном режиме, за последние сутки из города вывезено более 9 тыс. тонн снега. Днем 10 февраля задействовано 374 дорожных рабочих и 207 единиц спецтехники, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Первая неделя февраля после длительного периода отсутствия осадков принесла на Урал немного снега в западные, прилегающие к горам районы Свердловской области, сообщили в Уральском гидрометцентре.