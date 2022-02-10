Суд не признал порочащей честь и достоинство фразу Собчак об "охотнице за випами"

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Фразы "форумчаночка" и "охотница за випами" не могут порочить честь, достоинство или деловую репутацию человека. К такому выводу пришел Кунцевский суд Москвы, рассмотревший исковое заявление основателя компании по оказанию юридических услуг "Троицкая и партнеры" Эльнары Троицкой к Ксении Собчак из-за инцидента на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Как следует из текста иска, истец требовала от суда признать, что фразы о том, что Троицкая является "форумчаночкой" и "охотницей за випами" порочат ее честь, достоинство и деловую репутацию, как юриста, женщину и мать.

"Оценочные суждения ответчика в отношении Троицкой Э. М. "форумчаночка" и "Охотницы за випами" не могут быть признаны не соответствующими действительности, а равно порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца, поскольку не могут быть проверены на предмет соответствия действительности. Таким образом, при рассмотрении дела судом не был установлен, а истцом не доказан факт распространения о ней каких-либо сведений, порочащих ее честь и достоинство, как это предусмотрено действующим законодательством", - сказано в тексте судебного решения, с которым ознакомился ТАСС.

Суд также критически относится к доводам Троицкой о том, что ей были причинены нравственные страдания и нанесен моральный ущерб. Также в решении отмечено, что из видеозаписи, которую сделала Собчак, нельзя сделать вывод о том, что съемка истца проводилась без ее согласия. "Как следует из видеозаписи, в начале разговора ответчик поздоровалась с истцом, представилась, сообщила истцу, что делает репортаж об участниках форума. В свою очередь истец ответила на приветствие, представилась, самостоятельно рассказала, кем она работает и не выразила какого-либо отказа от съемки или несогласия с совершением видеозаписи", - сказано в документе.

В исковом заявлении истец требовала 50 млн рублей компенсации. По ее словам, поводом для иска стал адресованный ей на ПМЭФ вопрос Собчак: "Вы на какую панель пришли?"

После этого Собчак прокомментировала подачу иска в своем Telegram-канале, отметив, что "нормально спрашивать, на какую панель вы пришли, так как на ПМЭФ все дискуссии называются панелями". Суд исковое заявление Троицкой отклонил в полном объеме.