Эксперт: в 2021 году трафик на улицах Москвы был сопоставим с допандемийным

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Загруженность столичных дорог в утренний час пик в 2021 году достигла допандемийных показателей. В условиях роста машин трафик не изменился, сообщил ТАСС вице-президент компании навигационных систем TomTom по вопросам дорожного движения Ральф-Петер Шефер.

"Столичный трафик не становится хуже в условиях кратного роста машин - в Москве за 2 года количество автомобилей выросло на 350 тыс. При этом есть еще ряд факторов, которые также оказывают влияние на движение, например погода. Загруженность московских дорог [в 2021 году] в утренний час пик не изменилась по сравнению с данными 2019 года", - сказал Шефер.

Компания TomTom (навигационные системы) отмечает, что при этом Московский регион не снижал деловую активность в 2021 году - в целом дорожная ситуация была стабильной.

"В 2021 году в Москве не было длительного и жесткого локдауна - деловая и культурная жизнь продолжала быть активной, транспорт работал в привычном режиме. Совсем свободными дороги были всего 7 дней в году. Примерно такие же показатели у Лондона - 5 дней. А в Нью-Дели, например, нетипично низкая загруженность дорог фиксировалась 47 дней, в Рио-де-Жанейро - 29",- подчеркнул вице-президент.

По его мнению, перенос поездок на автомобилях на внепиковое время может существенно сказаться на загруженности города. "Как только количество машин резко увеличивается, например, в Москве это типичные утренние и вечерние часы пик, то это и является оценкой загруженности. Отказ водителей от вождения в часы пик может привести к большим улучшениям, как это было доказано во время пандемии (в 2020 году - прим. ТАСС)", - предположил аналитик.