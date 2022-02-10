Пенсионеры в Чувашии смогут получить компенсацию за капремонт без подачи заявления

ТАСС, 10 февраля. Власти Чувашии приняли решение о компенсации платы за капремонт пенсионерам старше 70 лет без подачи заявления. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале главы республики Олега Николаева.

Гражданам, достигшим возраста 70 лет, в соответствии с законодательством предоставляется компенсация расходов по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. Ранее при заявлении своего права на предоставление такой компенсации граждане подавали заявление и предъявляли документ, удостоверяющий личность.

"В Чувашии пожилым будут компенсировать плату за капремонт без подачи заявления. Решение принято в ходе заседания кабинета министров", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что соответствующую работу министерство труда и социальной защиты республики организована в течение двух месяцев. Предоставление компенсации будет осуществляться при отсутствии у граждан подтвержденной непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.

Кроме того, планируется сократить срок принятия решения о регистрации в качестве малоимущих с 20 рабочих дней до 10 рабочих дней. "Предусматривается возможность получения гражданином решения о регистрации (или об отказе в регистрации) в качестве малоимущего через МФЦ. Соответствующий проект постановления также одобрен на заседании", - говорится в сообщении.

При принятии решения о регистрации гражданина либо его семьи в качестве малоимущих будет комплексно оцениваться уровень имущественной обеспеченности. Сведения о наличии того или иного имущества будут запрашиваться в соответствующих органах. Это избавит жителей от необходимости собирать документы.