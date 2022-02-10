В Подмосковье на закупку более 100 единиц тяжелой медтехники направят около 3 млрд рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Свыше 100 единиц тяжелой медицинской техники, среди которой аппараты МРТ, КТ и флюорографы, планируют приобрести для медучреждений Московской области в 2022 году. Общая сумма закупки составит 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Для проведения качественных исследований необходима современная диагностическая база. Поэтому мы продолжаем оснащать наши медучреждения современной техникой, в том числе тяжелой. В этом году мы закупим более 100 единиц тяжелой техники на общую сумму более 3 млрд рублей. Это позволит проводить не только качественную диагностику, но и удаленную расшифровку снимков, и снизит время ожидания результатов исследования. Кроме того, описание будет доступно пациенту в личном кабинете на Госуслугах", - приводятся в тексте слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что будут приобретены аппараты МРТ, КТ, рентген-диагностики, ангиографы, флюорографы и маммографы. Контракт предполагает не только установку медтехники, но также подготовку и ремонт специализированного кабинета под нее.

Отмечается, что в Московской области действует программа по оснащению медорганизаций современным тяжелым оборудованием и замене аналоговой медтехники на цифровую. Обновить устаревшее оборудование планируется в течение трех лет.