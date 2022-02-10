В Думу внесли законопроект об обеспечении инвалидов спецавтомобилями

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается за государственный счет обеспечить людей с инвалидностью специально оборудованными автомобилями. Об этом в четверг сообщил лидер справороссов Сергей Миронов.

"Социалисты внесли в Госдуму законопроект об обеспечении инвалидов специально оборудованными автомобилями. Предлагаем обеспечить инвалидов специально оборудованными автомобилями за счет государства", - написал он своем Telegram-канале.

По словам Миронова, в последнее время в адрес депутатов-справороссов поступают обращения от граждан с инвалидностью, испытывающих серьезные трудности с передвижением. "Люди пишут, что помнят или знают от своих близких, как в советское время и в современной России до 2004 года специально оборудованные для инвалидов автомобили можно было получить от государства бесплатно. Потом якобы из-за нехватки денег в бюджете эту программу прикрыли", - пояснил он.

Политик подчеркнул, что для инвалидов личный автомобиль является не роскошью, а необходимым средством передвижения, "без него люди сильно ограничены и испытывают большие трудности".

"Отмечу, что законопроект партии "Справедливая Россия - За правду" соответствует статье 20 Конвенции о правах инвалидов. Российской Федерацией она была ратифицирована в 2012 году. В документе отмечается, что государства-участники должны принимать эффективные меры для обеспечения индивидуальной мобильности инвалидов с максимально возможной степенью их самостоятельности", - добавил Миронов.