Две больницы перепрофилируют в ковидные госпитали в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Новосибирской области дополнительно перепрофилируют две больницы под сортировочные госпитали. Об этом сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова.

За неделю в Новосибирской области количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось почти в четыре раза. За последние сутки выявлено 4 394 заболевших COVID-19.

"Учитывая такой прогресс с количеством заболевших, принято было решение, и сегодня перепрофилирована третья городская больница под сортировочный госпиталь, и к понедельнику готовится для приема больных с коронавирусной инфекцией Обская городская больница", - сказала Аксенова.

Замминистра добавила, что больницы будут принимать больных с подтвержденной коронавирусной инфекцией, а также пациентов из других стационаров на долечивание. В Обской центральной городской больнице будет развернуто 200 коек.

По словам Аксеновой, в связи с ежедневным повышением количества заболевших коронавирусной инфекцией нагрузка на амбулаторно-поликлиническую службу "сохраняется колоссальная". Новые меры по переходу поликлиник на дистанционное консультирование пациентов с легким и бессимптомным течением COVID-19 призваны разгрузить систему.

"В конце прошлой недели Минздрав России внес изменения в приказ № 198н, регламентирующий порядок оказания медицинской помощи при коронавирусе и подозрении на эту инфекцию. Теперь пациентов с бессимптомным или легким течением болезни можно вести удаленно", - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Новосибирской области.

Возросшая нагрузка именно на первичное звено привела к необходимости выделить отдельные зоны для приема пациентов с респираторными проявлениями и для тех, кто пришел закрывать больничный лист. Система дистанционного мониторинга развивается в нескольких направлениях: перевести пациента на дистанционный мониторинг может врач на основании осмотра или оператор кол-центра. "Кроме того, пациентов может обзванивать робот Ксения и ежедневно вносить данные, также у пациентов есть форма обратной связи, где он может связаться с врачом", - сказала Аксенова.