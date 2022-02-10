Более 500 дронов в небе на Хайнане устроили световое шоу в честь китайских спортсменов

САНЬЯ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Пятьсот двадцать дронов устроили световое шоу в честь спортсменов КНР в ночном небе над китайским городом Санья (провинция Хайнань). Как сообщила газета "Санья жибао", беспилотники поздравили китайских олимпийских чемпионов и национальную женскую сборную по футболу.

Светящиеся дроны последовательно образовали портреты лыжницы-фристайлистки Гу Айлин, сноубордиста Су Имина, китайских шорттрекистов и женской футбольной команды. Шоу, которое прошло в научно-технологическом кластере "Ячжоувань", вызвало бурную реакцию у горожан и туристов, пишет издание.

Ночное зрелище организовали администрация технопарка "Ячжоувань" и хайнаньская технологическая компания "Ифэй". "От зарождения плана до окончания шоу прошло всего 20 часов", - сказал представитель компании. По его словам, сотрудники "Ифэй" искренне гордятся результатами китайских спортсменами, поэтому они работали сверхурочно для реализации ночного представления.

Количество запущенных в небо дронов неслучайно - число 520 в китайском языке созвучно с фразой "я люблю тебя".

5 февраля сборная Китая по шорт-треку завоевала золото в смешанной эстафете на дистанции 2 тыс. м на Олимпийских играх в Пекине. 7 февраля шорттрекист Жэнь Цзывэй завоевал золото в забеге на 1 тыс. м. В тот же день сноубордист Су Имин завоевал в слоупстайле серебряную медаль. 9 февраля лыжница-фристайлистка Гу Айлин завоевала золото в дисциплине "биг-эйр".

6 февраля женская сборная КНР по футболу завоевала Кубок Азии, обыграв Южную Корею со счетом 3:2.