В Москве открыта мемориальная доска летчику Евгению Пепеляеву

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мемориальную доску Герою Советского Союза летчику Евгению Пепеляеву установили в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Торжественные открытия мемориальных досок героям Советского Союза - важная столичная традиция, которую город всегда старается приурочить ко Дню защитника Отечества. Первая открывшаяся в этом году мемориальная доска посвящена памяти выдающегося летчика Евгения Георгиевича Пепеляева. Он принимал участие в боях на Белорусском и Дальневосточном фронтах, одним из первых освоил реактивные самолеты, долгое время работал в военно-авиационном НИИ", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Мемориальная доска с барельефом героя изготовлена из бронзы авторским коллективом - скульптором И. А. Бургановым и архитектором О. А. Рыжковой. Ее установили по адресу: Зеленый проспект, дом 66, корпус 1.

"Инициатором установки мемориальной доски стала межрегиональная общественная организация "Клуб героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.