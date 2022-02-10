В Петербурге число беременных с COVID-19 за январь превысило показатель за весь 2020 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Число беременных, которые заразились коронавирусом за январь 2022 года, составило 1,3 тыс. в Петербурге, что больше показателя за весь 2020 год. Об этом в четверг сообщил журналистам главный внештатный специалист акушер-гинеколог городского комитета по здравоохранению, руководитель клиники акушерства и гинекологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова Минздрава РФ Виталий Беженарь.

"За январь количество регистраций ПЦР-положительных [тестов] среди беременных женщин уже достигло более чем 1,3 тыс. случаев, в 2020 году их было 1,2 тыс. То есть мы сегодня говорим, что темпы распространения, инфицирования новым штаммом только за январь превышают показатели 2020 года. Конечно, в большинстве случаев "омикрон" протекает достаточно легко, но и штамм "дельта" совершенно нас не покинул, поэтому мы все-таки настаиваем на необходимости двухэтапной вакцинации, она разрешена сегодня после 22-х недель беременности ", - рассказал он.

Как сообщил Беженарь, вакцинация беременных доказала свою безопасность как для новорожденного, так и для мамы. 13 сентября была привита первая беременная в Петербурге, на сегодняшний день уже более 4 тыс. женщин сделали прививки от COVID-19, более чем для 50 тыс. родов в год это небольшие цифры, отметил специалист.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец сообщал, что наблюдается рост заболеваемости COVID-19 среди детей и беременных женщин. В связи с этим в Петербурге был значительно увеличен коечный фонд для данной группы пациентов. Сейчас общее количество мест в городе составляет более 10 тыс., из них свободны 15%.

О состоянии госпитализированных беременных пациенток

Беженарь также сообщи, что почти 25% заразившихся коронавирусом беременных в городе госпитализируют в средне-тяжелом и тяжелом состоянии из-за несвоевременного обращения к специалисту.

"Беременные женщины - люди с особыми рисками, поэтому главной проблемой остается позднее обращение к врачу, поздняя госпитализация - более трех-четырех дней. По данным, более 23% женщин поступали в стационары в средне-тяжелом и тяжелом состоянии, в большинстве случаев удавалось справляться с этой ситуацией", - рассказал он.

По данным специалиста, на сегодняшний день летальность беременных в Петербурге не превышает среднего показателя по стране, но за период пандемии врачи потеряли 21 женщину. "Наиболее тяжелые ситуации были во время волны в июне-июле", - отметил специалист.

Как сообщила главный внештатный специалист неонатолог комитета по здравоохранению Петербурга Юлия Горелик, за время пандемии в Петербурге было небольшое количество новорожденных, инфицированных COVID-19, в клинической инфекционной больнице им. С. П. Боткина таких детей было 22, в городской больнице №38 им. Н. А. Семашко - 38. "Когда был в течение 2021 года летний пик, к великому сожалению, четверо детей у нас погибли. Трое из них родились на сроке 22-23 недели, один - на сроке 26 недель беременности. Но состояние детей было критически тяжелое", - рассказала она.

По словам Горелик, количество преждевременных родов увеличилось из-за новой коронавирусной инфекции почти на 20%. "Если мы говорим про преждевременные роды, то обычно процент преждевременных родов вообще по всей мировой статистике, в Петербурге в том числе, он составляет от 5,5% до 6%. При этом у женщин, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией, этот процент достигает 25%, например в больнице Боткина, по данным отделения неонатологии, процент преждевременных родов составил 24,3%", - сообщила она.

О ситуации в городе

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 644 человек, накануне было 19 644. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,2 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 929 334 человека (15 215 за сутки), умерли 30 516 (58 за сутки).