Финляндия продлила ограничения на границе с Россией до 13 марта

ХЕЛЬСИНКИ, 10 февраля. /ТАСС/. Финляндия продлила действие введенных из-за пандемии коронавируса ограничений на границах до 13 марта, но отменила ряд требований к прибывающим. Такое решение принял в четверг госсовет страны.

"Пандемия продолжает распространяться. Чтобы сохранить ресурсы системы здравоохранения, действие ограничений на внешних границах будет продолжаться до 13 марта (ранее они действовали до 14 февраля - прим. ТАСС)", - указало МВД Финляндии в распространенном сообщении.

При этом въезжающим из стран, не входящих в ЕС или Шенгенскую зону, на границе больше не будет требоваться предъявить отрицательный результат ковид-теста в дополнение к сертификату о вакцинации или перенесенном заражении. "Однако действительный сертификат о полном курсе вакцинации или подтверждение о перенесенном в последние шесть месяцев COVID-19 все еще будут необходимой предпосылкой для въезда, за рядом исключений. Это требование относится ко всем, кто был рожден в 2006 году и ранее", - отметили в министерстве.

В основном эти требования касаются туристов, при этом для ряда категорий лиц, включая въезжающих членов семей финнов или близких родственников, требования менее жесткие.С февраля Финляндия сняла ограничения на границе для прибывающих в Финляндию из стран ЕС, не входящих в Шенгенскую зону.

Между тем еврокомиссар от Финляндии Ютта Урпилайнен и председатель парламентского комитета социальных дел и здравоохранения Маркус Лохи высказали мнение, что ситуация с пандемией, когда омикрон-штамм коронавируса уже распространился во многих странах, позволяет начать обсуждение возможности снятия ограничений для путешественников и на внешних границах Финляндии, в том числе на границе с Россией. По мнению Урпилайнен, открыть границу можно было бы, в частности, для полностью привитых.

Въезд в Финляндию из РФ

Въезд в Финляндию из России разрешен сейчас для членов семьи граждан и постоянно проживающих в стране, дипломатов, держателей служебного паспорта или командировочного удостоверения, путешествующих по служебным вопросам, тех, кто имеет вид на жительство, студентов финских учебных заведений, а также при возникновении неотложных семейных обстоятельств: рождении ребенка, серьезной болезни близкого родственника, собственной свадьбы, а также для встречи с родственниками. Кроме того, въезд разрешен владельцам недвижимости на финской территории и их семьям.

С 1 октября Финляндия открыла выдачу виз для двух новых категорий россиян: отправляющихся в деловую поездку и обладателей просроченных мультивиз.

Границы Финляндии для туризма из РФ пока закрыты, ограничения регулярно продлеваются в течение уже двух лет.

Железнодорожное сообщение между Финляндией и Россией возобновилось с 12 декабря, когда вновь были запущены поезда "Аллегро" между Хельсинки и Санкт-Петербургом, между странами также возобновлено авиасообщение (самолеты летают между Хельсинки и Москвой, Хельсинки и Санкт-Петербургом) и автобусное сообщение. Кроме того, сохраняется возможность пересечь сухопутную границу на автомобиле.