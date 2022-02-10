"Ботяновские чтения" впервые прошли в школе в Югре, где создают музей о разведчике

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 февраля. /ТАСС/. Средняя общеобразовательная школа №1 в городском поселении Белый Яр Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа в ходе празднования 105-летия со дня рождения советского разведчика полковника Алексея Ботяна в четверг провела первые "Ботяновские чтения" по книгам о герое Великой Отечественной войны, сообщила в четверг ТАСС директор школы, заслуженный учитель России Татьяна Соколова.

В школе №1 Белого Яра к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году планируется создать первый в России музей Ботяна. Сейчас здесь действует посвященная ему экспозиция, которая появилась несколько лет назад. Ученики школы ведут сбор материала для музея.

"Сегодня в школе к 105-летию Ботяна прошло несколько мероприятий: мини-классные часы, экскурсия по выставке, посвященной разведчику, заседание военно-патриотического клуба "Братство" и первые "Ботяновские чтения", в ходе которых ученики школы читали фрагменты из книг о разведчике - Александра Бондаренко "Алексей Ботян" из серии "Жизнь замечательных людей" и "Не рядовой солдат страны. Век разведчика Алексея Ботяна", написанной Суродиным", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе "Ботяновских чтений", ученики также смотрели фрагменты из фильма "Майор Вихрь", обсуждали книги о разведчике. В целом в мероприятиях участвовали свыше 1,8 тыс. учеников. Планируется, что в 2022 году на "Ботяновских чтениях" будут уже проводиться микроисследования по стилю, биографической насыщенности книг о Ботяне.

Как отметила Соколова, планируется, что в школу в нынешнем году приедет дочь Ботяна Ирина Алексеевна. В ходе визита пройдет ее встреча с учениками, кадетами, на которой она поделится своими воспоминаниями об отце. Также состоится заседание военно-патриотического клуба "Братство". Возможно, вместе с ней приедет также жена ветерана службы внешней разведки России, писателя Владимира Суродина.

Ранее ученики школы приезжали в Москву в гости к Ботяну, беседовали с ним, интересовались его жизнью. Разведчик поведал о боевом пути в годы Великой Отечественной войны, а также о том, как удалось спасти польский город Краков в январе 1945 года от уничтожения немцами. Кроме того, после смерти разведчика ученики школы еще два раза побывали в Москве, беседовали с его дочерью, посетили его могилу, где кадеты школы стояли в почетном карауле. Соколова добавила, что поддержку и содействие школе в работе по сохранению памяти о Ботяне оказывает пресс-бюро Службы внешней разведки России.

О разведчике

Ботян родился 10 февраля 1917 года и встретил войну в 1939 году, командуя зенитным орудием в польской армии. В октябре 1939 года получил гражданство СССР. Участвовал в обороне Москвы, с января 1943 года принимал участие в "рельсовой войне" - уничтожении коммуникаций и линий связи в тылу противника, затем в составе партизанской группы прошел с боями по территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии. В январе 1945 года "лейтенант Алеша" (так прозвали Алексея Ботяна местные жители) совершил то, что считал главным достижением в жизни. Ему удалось узнать о замысле фашистов подорвать плотину водохранилища на реке Дунаец. Это должно было остановить наступление советских войск, Краков был бы разрушен и затоплен. Группа Ботяна сумела взорвать склад взрывчатки в Ягеллонском замке в городе, сорвав эти планы. Ботян умер 13 февраля 2020 года.