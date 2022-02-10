Гострудинспекция признала незаконным увольнение медиков районной больницы в Башкирии

УФА, 10 февраля. /ТАСС/. Государственная инспекция труда в Башкирии установила незаконность увольнения трех фельдшеров скорой помощи центральной больницы Ишимбайского района. Проверка также выявила, что медикам приходилось работать с неисправным оборудованием, об этом факте будет сообщено в Росздравнадзор, сообщила пресс-служба инспекции в четверг.

"По итогам проверки нами выданы предписания Ишимбайской ЦРБ об отмене данных приказов. Учитывая, что, помимо грубейших нарушений трудового законодательства в части расторжения трудовых договоров нами выявлен факт эксплуатации неисправного медицинского оборудования, от которого зависит качество оказания скорой помощи, принято решение направить материалы проверки в указанной части в Росздравнадзор", - приводятся в сообщении слова руководителя Гострудинспекции по республике Татьяны Астрелиной.

Проверка проводилась по обращению председателя первичной профсоюзной организации "Действие". По данным инспекции, основанием для увольнения двух работниц стал прогул, третьего - "утрата доверия". При этом уволенные за прогул фельдшеры не были должным образом уведомлены об изменении графика работы. Что касается третьего медработника, он не мог быть уволен по утрате доверия, так как в данном случае не являлся материально ответственным лицом. "Акт обследования технического состояния автомобиля скорой помощи от 5 февраля 2022 года, на котором работал фельдшер, показал, что в машине отсутствовал дефибрилятор, не работал облучатель и электрокардиограф. Работодатель не учел при этом, что данная статья применима только в отношении работников, обслуживающих "денежные или товарные ценности", то есть материально ответственным, коим фельдшер не является. Таким образом, все три приказа о прекращении трудовых отношений по инициативе работодателя признаны Гострудинспекцией неправомерными, увольнение работников при таких обстоятельствах - незаконным", - отметили в пресс-службе.

История конфликта

Коллективное обращение от 45 сотрудников скорой помощи Ишимбайской ЦРБ было опубликовано в конце января в открытой форме. В нем говорится о тяжелых условиях труда и низкой зарплате. В письме указывается, что с 4 февраля коллектив больницы перестанет работать больше, чем на одну ставку, а бригады будут выезжать на вызовы только в полностью укомплектованном виде. После этого три работника были уволены.