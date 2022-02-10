В Петербурге поступает около 1 тыс. заявок в день на открытие больничного дистанционно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Служба "122" в Санкт-Петербурге принимает около 1 тыс. заявок в день на открытие больничного листа дистанционно. Как рассказал в четверг на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге директор Автоматической телефонной станции Смольного Андрей Захаров, пока показатель достаточно низкий.

"Мы только с 4 февраля принимаем заявки на закрытие больничного листа, их примерно 35 тыс. оформлено за это время, на открытие сейчас около 3,5 тыс. заявок было. Цифры по открытию электронного листка нетрудоспособности пока достаточно низкие, около 1 тыс. обращений в день проходит через нас", - сказал он.

Захаров пояснил, что перед тем, как получить больничный, человек должен пройти опрос. Электронный лист нетрудоспособности, как и обычный, выдается терапевтом после анализа ответов пациента.

Как рассказала на пресс-конференции начальник отдела по организации амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Лариса Соловьева, с 24 января по сегодняшний день число оформленных больничных листов в России выросло в 2,6 раза. В Петербурге этот показатель превысил 460 тыс. "Сейчас у нас в амбулаторных условиях наблюдается 290 тыс. человек с ОРВИ, ковидом и гриппом", - отметила она.

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Петербурге остается сложной. Нагрузка увеличилась и на службу "122". Ранее сообщалось, что пиковая нагрузка по приему заявок на вызов врача на дом - 200 тыс. звонов - была зафиксирована 31 января. При этом система справляется с количеством заявок, в том числе благодаря высокой степени автоматизации. Захаров отметил, что в пиковые моменты робот в системе обрабатывал единовременно 4 тыс. обращений. В текущую волну пандемии в Петербурге большая часть обращений - около 90% - связана с вызовом врача на дом.

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается напряженной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом поднялся до 21 644 человек, накануне было 19 644. Всего с начала пандемии в городе выявили более 1,2 млн случаев заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 929 334 человека (плюс 15 215 за сутки), умерли 30 516 (плюс 58 за сутки).