В Париже почтили память бывшего посла России во Франции Поццо ди Борго

ПАРИЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Памятная церемония в честь бывшего посла России во Франции Карла Осиповича Поццо ди Борго состоялась в День дипломатического работника на старинном парижском кладбище Пер-Лашез. Возглавил церемонию посол России во Франции Алексей Мешков.

"Это тот посол, который дольше всего проработал во Франции, представляя Россию, - более 20 лет, - сказал Мешков. - На его французский период выпали непростые годы, потому что он фактически возглавил посольство сразу после войны 1812 года и ему пришлось совмещать две вещи - защищать интересы России и не давать полностью уничтожить Францию, как того хотели некоторые из наших союзников".

По словам Мешкова, Поццо ди Борго внес неоценимый вклад в отношения двух стран. Он отметил, что после войны Россия проявила благородство за счет снижения контрибуций, сокращения срока пребывания российских войск во Франции, что было высоко оценено простыми французами. "Во многом это как раз заслуга посла Поццо ди Борго", - заключил он.

Карл Поццо ди Борго родился в 1764 году на Корсике. Несмотря на то что его семья имела родственные связи с семьей Наполеона Бонапарта, после войны за независимость Корсики они оказались в состоянии вражды. В 1804 году поступил на дипломатическую службу Российской империи, где в тот момент правил император Александр I (1777-1825). С 1814 по 1835 год Поццо ди Борго возглавлял посольство России в Париже - это самый длительный период нахождения на службе одного посла за всю 300-летнюю историю двусторонних отношений России и Франции.

Еще одна церемония состоялась на кладбище Батиньоль на северо-востоке Парижа. Сотрудники российской дипмиссии во главе с советником-посланником России во Франции Александром Зезюлиным возложили цветы к могилам российских дипломатов Дмитрия Нелидова, Михаила Гирса, Павла Милюкова и Юрия Бахметьева.