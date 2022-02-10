Большинство россиян предпочли внутренний туризм для романтических каникул на 14 февраля

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Большинство бронирований отелей среди россиян на 14 февраля составили внутренние направления. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru среди бронирований в период с 11 по 15 февраля.

"В общей структуре бронирований преобладают российские направления - их доля составляет 63%. При этом 40% броней были совершены в рамках программы туристического кешбэка. Средний чек в путешествиях по стране составил 16 000 рублей за четыре ночи, что на 7% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (15 тыс. рублей в 2021)", - рассказали на портале.

Лидирующие позиции по количеству бронирований традиционно заняли Санкт-Петербург, Москва и Красная Поляна. В топ-10 мест для праздничного уикенда также вошли города юга России: Краснодар, Сочи, Адлер, Ялта и Алушта. Кроме того, туристы запланировали отдых в отелях Калининграда и Новосибирска.

Проживание в гостиницах Красной Поляны оказалось самым дорогим - средняя цена за ночь в горах составляет 12 900 рублей. Самое бюджетное размещение туристы забронировали в Сочи - 2 500 рублей за ночь, что в два раза ниже, чем годом ранее (5 400 рублей). До 3 000 рублей можно выбрать проживание в отелях Калининграда (в среднем 2 900 рублей) и Новосибирска (3 000 рублей). Немного дороже обойдутся выходные в городах Черноморского побережья: Алуште (около 3 100 рублей), Краснодаре (3 700 рублей), Адлере (4 400 рублей) и Ялте (4 700 рублей в сутки). Романтический уикенд в отелях Москвы будет стоить в среднем 3 800 рублей за ночь, а Санкт-Петербурга - 4 100 рублей.

Самые продолжительные брони путешественники совершили в гостиницах Сочи (семь дней), Красной Поляны, Адлера и Новосибирска (пять дней). Самые короткие - в Краснодаре и Алуште (два дня).

При выборе отелей внутри страны россияне чаще отдают предпочтение гостиницам категории четыре звезды (32%), три звезды (25%), а также средствам размещения без звезд (32%).

Зарубежные каникулы

По данным Ostrovok.ru, 37% бронирований на День всех влюбленных пришлось на зарубежные гостиницы. В этом году средний чек бронирования составил около 70 000 рублей за восемь дней (годом ранее - 66 900 рублей, рост 5%).

Выбирая направления для поездки, туристы в основном отдают предпочтение открытым странам, с которыми восстановлено прямое авиасообщение и установлены простые условия въезда. На первом месте среди самых востребованных направлений оказался Стамбул, второе место заняли Афины, а третье - Барселона. Кроме того, на романтический отдых туристы отправятся на пляжи Дубая, Абу-Даби, Шарм-эш-Шейха и Бали, а также в города Европы - Краков, Таллин и Лондон.

Средняя стоимость номера в отеле за рубежом на порядок выше, чем в российских городах. Дороже всего туристам обходится размещение в Дубае (13 500 рублей за сутки), Лондоне (11 400 рублей) и Шарм-эш-Шейхе (11 300 рублей). За номер в Стамбуле путешественники заплатили в среднем 9 300 рублей за ночь, на Бали - 8 600 рублей, в Абу-Даби - 8 300 рублей, в Барселоне - 7 700 рублей, а Таллине - 6 200 рублей. Дешевле всего россиянам обошелся уикенд в гостиницах Афин (примерно 5 900 рублей за сутки), Будапешта (4 400 рублей за ночь) и Кракова (3 600 за ночь).

Самые продолжительные бронирования путешественники сделали в Кракове - в среднем на 13 дней, в Лондоне - на десять дней. Меньше всего дней туристы проведут в отелях Таллина (три дня).

Чаще всего для праздничных выходных за границей путешественники выбирали четырехзвездочные (38%) и трехзвездочные отели (30%). На долю пятизвездочных гостиниц пришлось 14% бронирований.