Посол РФ заявил, что США и Британия усиливают информационное присутствие в Сербии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Западные страны усиливают информационное присутствие в Сербии, но общественный запрос в стране остается в пользу российских информационных источников. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в опубликованном в четверг интервью RT.

"Действительно, усилия и американцев, и Великобритании, и многих стран Евросоюза в данной сфере здесь идут по нарастающей. Их информационное присутствие усиливается. Тем не менее, если говорить об общественном запросе, то он остается - и я без всякого преувеличения могу это сказать - в пользу российской информации и российских информационных источников", - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Посол отметил, что хотя, к сожалению, у РФ нет в Сербии "целого концерна информационного, как у англосаксов", но интерес к российским медийным источникам здесь огромный.

Боцан-Харченко также подчеркнул, что Евросоюз в контексте переговоров о вступлении Белграда в ЕС оказывает на Сербию огромное давление. "И давление это сосредотачивается на требовании свернуть отношения с Россией. Наиболее активно это давление начало оказываться в 2014 году. И дальше оно продолжалось с разной интенсивностью, чтобы вынудить Сербию примкнуть к антироссийским санкциям ЕС. Но результатов никаких это не дало", - добавил он.

По словам дипломата, сотрудничество с Россией в Сербии занимает огромное место.