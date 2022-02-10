В Красноярском крае премии победителям чемпионатов WorldSkills выросли до 500 тыс. рублей

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Премии победителям и призерам чемпионатов WorldSkills выросли в Красноярском крае в несколько раз - до 110-500 тыс. рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона.

"По поручению губернатора края Александра Усса теперь победителям и призерам национальных и международных чемпионатов WorldSkills денежное поощрение увеличено в несколько раз. Если ранее размер призовых выплат составлял от 15 до 150 тыс. рублей, то с этого года премии будут от 110 до 500 тыс. рублей, в зависимости от занятого места и уровня чемпионата", - сообщили в пресс-службе.

По словам победителя регионального чемпионата WorldSkills по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Марифа Рамазанова, повышение призового фонда мотивирует на участие и победу в чемпионатах разного уровня. "За победу на мировом чемпионате теперь на уровне края будут выплачивать 500 тыс. рублей. Для студентов техникумов и колледжей это очень существенная сумма", - сказал он.

Красноярский край вступил в движение WorldSkills Russia в 2013 году. С того времени было проведено девять региональных чемпионатов. Команда края входит в десятку сильнейших команд России. Так, в 2021 году на IX Национальном финале WorldSkills ее члены завоевали 33 награды и по результатам медального зачета заняли шестое место в рейтинге 85 субъектов Российской Федерации.

WorldSkills - международное движение, главной целью которого является повышение качества профессиональной подготовки по рабочим профессиям, Россия присоединилась к движению в 2012 году.