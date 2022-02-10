Плановую медпомощь приостановят в поликлиниках Липецкой области на две недели

ТАСС, 10 февраля. Оказание плановой медицинской помощи приостановят в поликлиниках Липецкой области с 14 до 28 февраля из-за нестабильной эпидемиологической ситуации. Ограничения не коснутся нескольких направлений, в том числе плановой госпитализации в стационары, также сохранится медпомощь в стоматологиях и женских консультациях, сообщила в четверг пресс-служба администрации региона.

"Оказание плановой медицинской помощи с 14 февраля временно приостанавливается в государственных учреждениях здравоохранения Липецкой области. Предварительно - на две недели, до 28 февраля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за неблагополучной эпидемической ситуации и резкого роста заболеваемости ковидом. При этом дневные стационары при поликлиниках продолжат работу, сохранится плановая госпитализация в стационары и оказание медпомощи по ряду направлений, в том числе при онкологических и гематологических заболеваниях и тех, что требуют непрерывного лечения. "Сохранится медицинская помощь в стоматологических поликлиниках, в женских консультациях; без изменений будет проводиться патронаж на дому новорожденных", - добавили в сообщении.

В Липецкой области отмечается рост заболеваемости ковидом: с 12 января ежесуточное число заражений увеличилось со 121 до 1,7 тыс. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 104 тыс. случаев заражения, выздоровели более 86 тыс. человек, более 3,1 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим. Для посещения некоторых заведений общепита, театров, музеев необходимо показать ковид-сертификат.