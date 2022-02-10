Эксперт: суд по делу о геноциде раскроет новые данные об оккупации Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 февраля. /ТАСС/. Судебный процесс о геноциде мирного населения Ростовской области, который начался в четверг в областном суде, позволит историкам получить новые данные о периодах оккупации территорий региона в годы Великой Отечественной войны, в том числе уточнить количество погибших. Такое мнение высказала ТАСС доктор исторических наук, доцент, заведующая кафедрой отечественной истории XX-XXI веков Южного федерального университета Мария Пономарева.

В четверг суд начал рассматривать заявление прокуратуры о признании геноцидом преступлений, совершенных нацистами и их союзниками период оккупации Ростовской области в годы Великой Отечественной войны. Основанием для обращения в суд стали результаты работы, в ходе которой были изучены архивные документы и материалы по фактам обнаружения массовых захоронений мирных жителей времен Великой Отечественной войны в городах Миллерово и Сальск Ростовской области.

"Сам процесс очень важен для историков своей подготовкой. Сейчас у нас есть возможность для пристальной работы с этими документами. С части из них в ходе процесса будет снят гриф секретности, эти документы будут введены в научный оборот, чего раньше не было. И в те данные, которые мы ранее имели - по численности, по фактам, обстоятельствам, условиям, которые сложились во время оккупации, мы добавляем дополнительные сведения. При этом особенность архивных документов в том, что один документ может перевернуть все представления о прошлом", - сказала Пономарева.

По ее словам, в суде, в частности, будут рассматриваться документы, рассекреченные ФСБ. "В 2020 году были рассекречены четыре тома таких документов, они уже введены в научный оборот, частично опубликованы. И сейчас в ходе подготовки к процессу тоже должны быть рассекречены документы. Поэтому уточнения, безусловно, будут и дальше", - добавила собеседница агентства.

Она отметила, что в результате изучения вновь открытых документов и работы поисковых отрядов можно говорить ориентировочно о 180 тыс. погибших мирных жителей и военнопленных на территории региона.

"Здесь, в Ростовской области, были впервые применены так называемые "душегубки" - машины, в которые подавался усыпляющий газ - зачастую к месту расстрела привозили уже полуживых людей. И, конечно, пересылочные лагеря и так называемые "гросс-лазареты" - в каждом из них было огромное количество жертв. Так, в Миллерово, где был пересыльный лагерь "Дулаг -125", там по документам более полугода каждый день расстреливали от 200 до 600 человек. Всего, по приблизительным данным, там погибли около 40 тыс. человек, но эти данные еще предстоит восстанавливать", - рассказала Пономарева.

О "Войнах памяти"

Также, по ее словам, судебный процесс крайне важен с точки зрения сохранения исторической памяти. "Для исторической науки сегодня одна из важнейших проблем. Речь идет о том, что память о событиях, которые происходят, сильна в течение трех поколений. Далее эти события либо мифологизируются, либо видоизменяются. Возникают так называемые "войны памяти" - когда разные участники тех или иных событий трактуют их в свою пользу, когда каждый пытается сохранить "свое" прошлое", - сказала Пономарева.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, ответственный секретарь ООД "Поисковое движение России" Елена Цунаева подчеркивает важность признания в ходе судебного процесса самого понятия "геноцид народов СССР".

"Рассекреченные документы и итоги поисковых работ свидетельствуют о том, что на территории Советского Союза нацистская Германия реализовывала именно политику геноцида в отношении населения. Это принципиально важно показать в современном мире, поскольку молодыми гражданами, в том числе в ряде территорий бывшего СССР, дается неадекватная оценка действий нацистов и их пособников", - сказала Цунаева ТАСС.

Она также отметила, что в Ростовской области рассматривается первое дело о геноциде населения на юге России и одно из первых подобных дел в стране.

"Если первый подобный суд, который состоялся в Новгородской области (в 2020 году - прим. ТАСС), давал оценку конкретному факту в деревне Жестяная Горка, то в Ростовской области проходит уже второй суд, рассматривающий совокупность преступлений уже на территории целого региона (в августе 2021 года суд признал геноцидом народов Советского Союза нацистские преступления, совершенные на территории Псковской области - прим. ТАСС). По сути, это историческое событие, которое, я уверена, войдет в учебники истории", - отметила она.

Об оккупации Ростовской области

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Согласно архивным данным по Ростовской области, в период оккупации в Змиевской балке города Ростова-на-Дону было уничтожено более 27 тыс. человек, в шахте им. Красина города Шахты - более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке города Таганрога от 7 до 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, на территории карьера кирпичного завода города Сальска - более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных.