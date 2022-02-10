Музей Победы подготовил онлайн-экскурсии ко Дню дипломатического работника

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Программу ко Дню дипломатического работника подготовил Музей Победы. В цикл войдут семь тематических виртуальных экскурсий, в том числе о работе советских дипломатов в 1930-е годы, сообщила в четверг пресс-служба музея.

"В цикл, посвященный Дню дипломатического работника, войдут семь онлайн-экскурсий. Отдельные сюжеты будут посвящены образованию Лиги наций, Тегеранской, Ялтинской, Потсдамской конференциям, образованию ООН и началу Холодной войны. Музей запускает серию передач о значимых встречах наших дипломатов в период с 1939 по 1945 годы", - говорится в сообщении.

Вместе с гидом онлайн-посетители побывают в залах и экспозициях музея, увидят редкие фото и кадры кинохроники. Ведущий объяснит, как появился термин "дипломатия", расскажет о создании Посольского приказа в 1549 году и первых договорах, а также об усилиях советских дипломатов в 1930-х годах, направленных на предотвращение мировой войны.

Российские дипломаты по всему миру отмечают 10 февраля День дипломатического работника. В 2022 году исполняется 20 лет с момента учреждения этого профессионального праздника.