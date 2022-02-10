Томские власти не смогли найти регоператора по ТКО для 11% территории региона

ТОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Власти Томской области не могут найти регоператора по обращению с отходами для четвертой территориальной зоны региона (в нее входят Бакчарский, Кожевниковский, Шегарский районы и города Кедровый - прим. ТАСС), рассказал журналистам на ежегодной пресс-конференции заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр.

"Сейчас у нас с вами четвертая зона свободна, на это обращают внимание все органы, от антимонопольного до других правоохранительных органов. К сожалению, мы бы тоже хотели, но у нас очередь не стоит. У нас <...> в четвертой зоне <…> вчера был последний день подачи заявок на конкурс, ни одного заявителя нет", - отметил Кнорр.

Временное решение власти находят через муниципалитеты, где нет регоператора, за счет поддержки из областного бюджета, но проблема как таковая не решается.

Ранее ТАСС сообщал, что один из операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами на юго-западе Томской области отказался от выполнять свои обязанности из-за экономической неэффективности этой деятельности. Конкурсный отбор для регоператора в эту территориальную зону продлевали дважды, однако желающих так и не удалось найти. Общая площадь трех районов и городского округа - 35 тыс. кв. км, что составляет 11% от площади Томской области (314 тыс. кв. км).

"Все должны понять <…>: кроме законов, которые у нас есть, есть законы экономики. Если, соблюдая одни законы, которые надо соблюдать, мы не будем чтить законы экономики, ни одна реформа, в том числе и ТКО, никогда реализована не будет. <…> Пока не будет экономически эффективных тарифов, ничего не будет", - добавил Кнорр.

Кроме того, в рамках мусорной реформы в Томской области должна была появиться сеть мусоросортировочных комплексов в девяти населенных пунктах (города Стрежевой, Асино и Колпашево, рабочий поселок Белый Яр, села Бакчар, Кривошеино, Мельниково, Парабель и Новоколомино). В них планируется выбирать стекло, металл и органические отходы. Построить их собирались по концессионному соглашению, однако инвесторов, по словам вице-губернатора, тоже до сих пор не нашлось.