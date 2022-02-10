В Омской области в два раза выросло число госпитализированных с COVID-19 за сутки

ОМСК, 10 февраля. /ТАСС/. Число госпитализированных с коронавирусом увеличилось в Омской области за день с 89 до 167 человек, или почти вдвое. Это следует из ежедневного отчета, распространенного региональным Минздравом.

"Плюс 2 582 пациента, из них 2 415 лечатся амбулаторно (167 госпитализированных - прим. ТАСС)", - сообщил Минздрав. Ранее за сутки было госпитализировано 89 человек.

Ранее омские власти сообщили, что в Омской области для больных с коронавирусом организовано более 3 тыс. койко-мест. При этом подчеркивалось, что в случае необходимости их количество может быть увеличено почти вдвое.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Омской области с начала пандемии заразились 163 246 человек, из которых 137 705 выздоровели и 3 678 умерли. За последние сутки выявлены 2 582 случая заражения, при этом еще 31 января этот показатель составлял 1 007 человек. В регионе уже зафиксирован штамм "омикрон". Как сообщил омский Минздрав, в прививочной кампании приняли участие 1 118 528 жителей региона, из них вторым компонентом вакцины привиты 846 514 человек. План по вакцинации в области - 893 602 жителя.

В Омской области введены QR-коды для доступа в учреждения культуры, кинотеатры, библиотеки, физкультурные учреждения, аквапарки и гостиницы, при посещении предприятий общественного питания, парикмахерских, торговых и торгово-развлекательных центров, за исключением продовольственных магазинов, аптек и салонов связи. С 7 по 21 февраля омские школы, за исключением 9-х и 11-х классов, техникумы и колледжи переведены на дистанционный режим обучения. Власти также решили приостановить диспансеризацию и оказание плановой медпомощи в амбулаторном звене.