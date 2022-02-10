Ковид-сертификат выдадут по результатам экспресс-теста, сделанного медиком

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Люди, сдавшие положительный экспресс-тест на ковид, получат в РФ сертификаты переболевшего, но тестирование должен провести медицинский работник. Об этом ТАСС в четверг сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что для постановки соответствующего диагноза теперь достаточно положительного результата экспресс-теста, подтверждать его исследованием методом ПЦР больше не нужно.

"Да, сертификат о перенесенном заболевании будет оформлен, но только в случае если экспресс-тестирование проведено медицинским работником", - сказал Кузнецов.