Роспотребнадзор выявил нарушения в передаче данных пациентов с ковидом в больнице Кургана

ТАСС, 10 февраля. Роспотребнадзор выявил нарушения в передаче данных о пациентах с коронавирусом в Белозерской районной больнице - это делало оперативную связь с заболевшими невозможной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Кетовским территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области при проведении плановой проверки в отношении ГБУ "Белозерская ЦРБ" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Должностным лицом - исполняющим обязанности главного врача медицинского учреждения нарушались нормы СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", касающихся своевременной передачи экстренных извещений о заболевших новой коронавирусной инфекцией, без указания контактных телефонов, что делало невозможным оперативную связь с заболевшими", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, по данным ведомства, нарушения были выявлены и в пищеблоке больницы. "По результатам смывов было установлено наличие бактерий БГКП (бактерий группы кишечных палочек - прим. ТАСС) на рабочих поверхностях и оборудовании: на столе "мясо сырое", деталях мясорубки; полке холодильника "молоко"; разделочной доске "овощи сырые"; кастрюле "соус" и др. <…> [Диетической медицинской сестрой] при организации не осуществлялся производственных контроль, <…> не осуществляется профилактика иерсениоза (острое инфекционное заболевание - прим. ТАСС), приготовление блюд происходит без соответствия рецептуре и технологии приготовления", - также отметили в пресс-службе. При этом летом 2021 года в отношении и.о. главного врача больницы на основании материалов прокуратуры уже было вынесено постановление за нарушения требований к организации питания, был назначен штраф.

Кроме того, обнаружены нарушения СанПиН при временном хранении и ведении документации по хранению медицинских отходов класса В, допущенные медицинской сестрой.

"Должностные лица медорганизации, допустившие нарушения, были привлечены к административной ответственности <…> с назначением административных штрафов. По выявленным нарушениям Управлением Роспотребнадзора центральной районной больнице с. Белозерское выдано предписание, контроль которого будет осуществлен во второй половине февраля 2022 года. В адрес директора Департамента здравоохранения Курганской области Сигидаева А. С. направлено информационное письмо о взятии ситуации в районной больнице на личный контроль", - сообщили в ведомстве.