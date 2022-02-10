Власти НАО сделали бессрочной компенсацию за наем жилья для педагогов

ТАСС, 10 февраля. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) сделали компенсацию оплаты найма жилья педагогам региона бессрочной. Соответствующие изменения в закон об образовании НАО на сессии в четверг приняли депутаты регионального парламента, сообщает пресс-служба окружного собрания.

"На 42-й сессии регионального парламента принято решение о бессрочном предоставлении компенсации за наем жилья работникам образования. Разработчиками законодательной инициативы стали окружные парламентарии и представители Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов", - указано в сообщении.

Ранее компенсация предоставлялась в течение пяти лет. "Дополнительная мера направлена на привлечение педагогических работников в образовательные учреждения округа. Норма применяется при условии, что они не обеспечены жилыми помещениями и состоят на учете на получение жилых помещений в специализированном жилфонде Ненецкого автономного округа", - приводит пресс-служба слова заместителя председателя окружного собрания Максима Арбузова.

Компенсация полагается педагогическим работникам государственных профессиональных образовательных, общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций округа, расположенных в Нарьян-Маре или поселке Искателей. На одного специалиста или семьи из двух человек сумма компенсации из бюджета НАО составит 10 тыс. рублей в месяц, на семью из трех и более человек - 15 тыс. рублей.