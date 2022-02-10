В России порядка 190 тыс. детей с ОВЗ ежегодно нуждаются в ранней помощи

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Порядка 190 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) ежегодно нуждаются в ранней помощи по физическому и психическому развитию. Для распространения этой системы по стране министерство труда планирует закрепить понятие "ранней помощи" законодательно, сообщил в четверг заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко.

"Говоря о потребности, мы тоже проводили оценку нуждающихся детей, это порядка 190 тыс. детей ежегодно при текущей выявляемости нуждаются в таком виде услуги как ранняя помощь. Хотя если эти службы будут распространены везде по всей стране, то на наш взгляд, эта потребность может быть существенно выше", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Вовченко пояснил, что ранняя помощь представляет собой комплекс медицинских, социальных и психологических услуг, которые помогают избежать более тяжелых последствий для здоровья ребенка. Он отметил, что концепция развития ранней помощи была утверждена в 2016 году, в эту систему уже вовлечены 76 регионов.

"Мы сейчас очень настойчиво и плотно работаем над законом о реабилитации. Это изменения в закон об инвалидах, где мы законодательно, нормативно определяем понятие "реабилитация", "абилитация", и мы вносим само понятие "ранняя помощь" в закон как одну из основных частей комплексной реабилитации", - рассказал Вовченко. По его словам, это поможет распространять практическую реализацию системы ранней помощи по стране.