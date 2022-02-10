Представители РФ, Греции и Швейцарии почтили в Лозанне память дипломата Каподистрии

ЛОЗАННА /Швейцария/, 10 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Представители России, Греции и Швейцарии почтили память Иоанна Каподистрии (1776-1831) - выдающегося российского дипломата и греческого государственного деятеля, почетного гражданина Лозанны. К его памятнику, установленному в Лозанне на набережной Женевского озера, они возложили в четверг цветы.

Выступая на торжественной церемонии, посвященной Дню дипломатического работника, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин отметил, что Каподистрию помнят в трех странах: он был министром иностранных дел России, первым главой независимой Греции, но также "много сделал для независимости и нейтралитета Швейцарии". Поэтому в возложении цветов к памятнику Каподистрии ежегодно 10 февраля участвуют представители трех государств. В интервью ТАСС Гармонин подчеркнул, что такая "объединенная церемония", проводимая по инициативе российских дипломатов, стала традицией. "Мы чтим память наших предшественников, и это символично, что у этого памятника Каподистрии встречаются представители трех государств", - сказал посол.

Постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, участвовавший в торжественной церемонии, отметил в беседе с корреспондентом ТАСС: "Дипломатические традиции переходят из поколения в поколение, и сейчас мы стараемся поддерживать то, что было достигнуто в предыдущие годы нашими предшественниками". "Тем более что сейчас очень напряженная обстановка в мире. Есть целый ряд проблем, которые нужно решать. Мы считаем, что решать их нужно совместными усилиями", - сказал глава российской дипмиссии. Он напомнил, что "в последние дни идет очень активная дипломатическая работа на различных уровнях". "Хотелось бы верить, что эти контакты принесут позитивные результаты и мы будем двигаться в сторону улучшения отношений между странами и в целом в направлении создания стабильной обстановки в мире", - резюмировал Гатилов.

Посол Греции в Швейцарии Екатерина Ксагорари сказала ТАСС, что считает большой честью участвовать в событии, посвященном памяти Каподистрии. "Я благодарна, что посольство России организует эту церемонию. Это важно для всех нас, для трех стран - Греции, России и Швейцарии", - сказала она. "Иоаннис Каподистрия - великий человек. Он сыграл важную роль для Швейцарии на Венском конгрессе (1814-1815). Можно сказать, что Швейцария обязана ему своим нейтралитетом. Затем как правитель Греции он сыграл ключевую роль в формировании свободного греческого государства после четырех столетий оттоманской оккупации", - подчеркнула Ксагорари.

Память о Каподистрии увековечена в Лозанне и Женеве

Мэр Лозанны Грегуар Жюно отметил в интервью ТАСС, что возложение цветов к памятнику Каподистрии - это "очень важная традиция для Швейцарии и кантона Во, потому что Каподистрия внес вклад в достижение независимости, это часть нашей истории". "Эта фигура объединяет три наши государства", - констатировал мэр. Жюно напомнил, что в 2021 году аллее, на которой установлен памятник Каподистрии, было присвоено его имя.

Память этого выдающегося человека увековечена также в Женеве, где есть набережная его имени, а на доме номер 10 по улице Отель-де-Виль рядом с резиденцией кантонального правительства установлена памятная доска в честь выдающегося дипломата, первого российского посла в Швейцарии.

"Память о Каподистрии объединяет три страны. Он сыграл очень важную роль в истории России и Греции, но также в создании современной Швейцарии после наполеоновских войн", - сказал ТАСС почетный генеральный консул России в Лозанне Фредерик Паулсен. "Это действительно личность, которая не должна быть забыта. Проведение традиционной церемонии возложения цветов к его памятнику в Лозанне позволяет воздать должное его заслугам", - отметил Паулсен.

Бронзовый бюст графа Иоанна Каподистрии был открыт в Лозанне в 2009 году во время государственного визита в Швейцарию бывшего в то время президентом РФ Дмитрия Медведева. В церемонии открытия памятника участвовали глава МИД России Сергей Лавров и его тогдашняя швейцарская коллега Мишлин Кальми-Ре.

В четверг российские дипломаты возложили цветы на кладбище Сен-Мартен в городе Веве, где похоронены посланник императорской российской миссии в Берне Василий Бахерахт, дипломаты Павел Коцебу и Петр Боткин. "По традиции 10 февраля, в наш профессиональный день, мы отдаем дань памяти нашим предшественникам - дипломатам Российской Империи, - которые нашли последний приют на кладбище в Веве, - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС Сергей Гамонин. - Мы ухаживаем за этими могилами и в День дипломатического работника возлагаем цветы".